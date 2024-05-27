Рядовой «Софринской бригады» Росгвардии, член Российского союза писателей Андрей Зюков передал губернатору Владимирской области Александру Авдееву сборник своих стихов «Бригада переднего края».

Рядовой «Софринской бригады» Росгвардии, член Российского союза писателей Андрей Зюков передал губернатору Владимирской области Александру Авдееву сборник своих стихов «Бригада переднего края». Об этом 26 мая рассказала регионального правительства.Уникальная книга была написана автором на фронте и повествует о героических людях, которые посвятили свою жизнь Родине.Как рассказал Андрей Зюков на встрече с начальником управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора Сергеем Наумовым, главной идей сборника является «Русский мир», который складывается как мозаика из чувств, верований, традиций и культуры народов нашей страны.Книгу можно найти и прочитать в библиотеке Владимирского юридического института и во Владимирской областной научной библиотеке.