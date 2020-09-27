Известный в регионе биолог-владеет редким искусством.

- Вот у нас манекен , затем кабана мы очистим., вставим челюсть с языком , глазки и загрунтуем ПВА.Руслан не убивает животных ради чучел. Он их изучает , и ему их тоже жалко . Известный в регионе биолог-владеет редким искусством. Он таксидермист. Его объектом становятся только случайно погибшие животные , или отстрелянные охотниками по спецразрешению. Как этот секач. Руслан восстановит прежний облик животного по фотографии, применив мастерство, знания, и современные технологии.- Современная таксидермия- это биоконструктор - искусственные манекен, ушной хрящ из пластика, искусственная челюсть, язык и глаза.Создание чучел - это синтез самых разных искусств , но прежде всего - это наука, говорит Руслан. Он начал изучать ремесло по книгам с 14 лет. И профессионально к этому делу пришел после окончания Мстёрского художественно- промышленного училища и биофака Педагогического института.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Это скорняк, чтобы шкурку выделать, скульптор- вылепить мышцы, быть хорошим художником- мы много красим и лачим, знать химию, пч мы работаем с различными материалами, и много шьем- быть и швеёй.Руслан не создает химер. И у него есть определенные табу- он не работает с домашними животными. Он даже не ведет количественный подсчет сделанных чучел. В его коллекции много редких экспонатов с природными мутациями, альбиносы, меланисты, экземпляры , которые в регионе ранее не встречались и были собраны до создания Красной книги. Главное в работе- научный подход и качество любой композиции. Чтобы было все правдоподобно, четко, ярко и анатомически верно. На изготовление чучела может уходить до 3 недель. Сначала шкура выделывается , потом сажается на манекен , который отлит по форме из специальной пены. Недели 2 сохнет. После чего следует уже кропотливая доводка- шпаклевка, покраска, оформление. Все искусственные детали мастерски доводятся до естественных.В разные времена зверей использовали для мистических обрядов, чучела обрабатывали древние египтяне, рыцари вешали добытые трофеи на стены замков. В России трофейная культура появилась впервые при Петре 1. Он завез из Голландии чучела птиц и животных для научных целей и Кунсткамеры в Петербурге. А чуть позднее в конце 19 века в Москве откроется и первая таксидермистская мастерская. Но мастеров во все времена были единицы. В нашей стране в 80-е годы существовала лишь одна мастерская Военно- охотничьего общества. Удивительно, но и сегодня этому нигде не учат , да и официально такой профессии не существует. Поэтому таксидермисты в основном самоучки и совершенствуются на мастер -классах. Имя владимирского таксидермиста уже звучит на Чемпионатах России. А в будущем, обещает Руслан, он обязательно создаст музей. Где его работы могут стать наглядным пособием.Дмитрий Горкин, Татьяна Воронцова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.