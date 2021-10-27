По данным Росстата, численность занятого населения во Владимирской области в возрасте от 15 лет и...

По данным Росстата, численность занятого населения во Владимирской области в возрасте от 15 лет и старше на середину октября 2021 года составила 698,7 тысяч человек, целевой показатель – 692 тысячи человек. Численность граждан, работавших в режиме неполной занятости в октябре 2020 года, составляла 1935 человек, в октябре текущего года этот показатель снизился до 739 человек.Уровень безработицы экономически активного населения снизился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На заседании коллегии в Департаменте труда и занятости населения по результатам работы за девять месяцев 2021 года руководитель ведомства Андрей Григорьев отметил, что в целом ситуация на региональном рынке труда в текущем году находилась под контролем и показатели, характеризующие безработицу в области, не превысили прогнозных оценок.