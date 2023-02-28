Вброс фальшивых платёжек зафиксирован на улицах Юбилейной и Северной.

Жители Владимира вновь получили поддельные квитанции за тепло и свет. Об этом сообщили в «ЭнергосбыТ Плюс».Вброс фальшивых платёжек зафиксирован на улицах Юбилейной и Северной. Сразу несколько абонентов получили липовые документы от имени «Владимирских коммунальных систем». Ресурсоснабжающая компания просит владимирцев проявлять бдительность и не оплачивать фэйковые счета.Сообщение о факте мошенничества передано в службу безопасности. При получении подозрительных квитанций горожан просят звонить по номеру: 8-800-100-75-30.