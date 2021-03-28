В Белоруссии стартовала новая волна протестов. Политолог Александр Класковский выразил мнение, что Александру Лукашенко рано расслабляться в связи с тем, что акции показывают откровенно слабый потенциал.

В Белоруссии стартовала новая волна протестов. Политолог Александр Класковский выразил мнение, что Александру Лукашенко рано расслабляться в связи с тем, что акции показывают откровенно слабый потенциал.После президентских выборов в августе 2020 года Александр Лукашенко делает все возможное, чтобы подавить протестное движение на территории Белоруссии. Отчасти ему это удалось — народ опустил руки из-за того, что поставленных целей по большому счету достигнуто не было.Весна открыла второе дыхание и дала людям новую надежду на перемены. В очередной день, на который была назначена протестная акция, в центр Минска нагнали силовиков и технику.Гражданам пригрозили серьезными проблемами вплоть до уголовного преследования. Цена за участие в массовых акциях стала очень высока.Политический обозреватель Александр Класковский считает, что рано расслабляться, даже несмотря на то что демонстрирует крайне слабый потенциал.Эксперт предположил, что у Батьки есть мнимое ощущение того, что все удалось удержать под контролем. При этом последний диктатор Европы забывает о том, что у режима есть слабые места — это разваливающаяся экономика и грядущие электоральные кампании.По словам Класковского, Лукашенко встал перед непростым выбором. Если белорусский лидер проведет кампанию крайне жестко, то о легитимности новой конституции не будет вестись никакой речи.Если Александр Григорьевич решит ослабить гайки, то систему может тряхнуть так, что она поползет по швам. Эксперт пришел к выводу, что позитивных вариантов для выхода из сложившейся ситуации у Лукашенко нет.