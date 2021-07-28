Парень сознался в совершении преступления.

В Муроме по горячим следам задержали грабителя магазина.«На торговой точке сработала тревожная кнопка. На место приехал наряд ППС. Выяснилось, что в магазин вошёл мужчина, который напал на администратора. Злоумышленник угрожал убийством и намеревался «взять кассу». Сотрудница смогла вызвать полицию. Налётчик скрылся с места происшествия», - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Через несколько часов 26-летнего подозреваемого скрутили сотрудники МВД. Он отсиживался в квартире своей знакомой.Парень сознался в совершении преступления. Рецидивист имеет судимость за кражи, грабеж и разбой.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.