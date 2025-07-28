В регионе за полгода зафиксировано 963 ДТП.

Во Владимирской области за полгода зафиксировано 963 ДТП, сообщил представитель регионального ГАИ Александр Ершов. Об этом пишут .Не смотря на снижение аварийности на 1%, смертность выросла на 43% – погибло 132 человека, травмы получили 1325.Особую тревогу вызывает ситуация с пешеходами: в 173 ДТП погибли 24 пешехода (рост 84%), ранены 153. По вине пешеходов случилось 49 аварий, в которых погибло 10 человек.