В тепличном комплексе “Зелёного города” кипит работа. Сотрудники начали подготовку к озеленительному сезону. Они наполняют ящики торфосмесью и тщательно утрамбовывают землю для

В тепличном комплексе “Зелёного города” кипит работа. Сотрудники начали подготовку к озеленительному сезону. Они наполняют ящики торфосмесью и тщательно утрамбовывают землю для будущей рассады. В самый разгар новогодних праздников они будут сеять бегонию, которая как раз расцветёт к 1 Мая. Елена Астафьева, сотрудник тепличного комплекса МКУ «Зелёный город»: 2 января мы уже начинаем сеять бегонию.