В пробах обнаружено присутствие карантинного сорняка.

Во Владимирской области сожгли тонну заражённых семян клевера, привезённых из Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.В марте ведомства выявило в пробах семян присутствие карантинного сорняка – повилики. Указанное растение наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, значительно снижает урожайность, вытесняет полезные кормовые травы и снижает качество заготавливаемого сена. Вдобавок, сорняк переносит возбудителей вирусных заболеваний растений.В результате поставщик принял решение об утилизации продукции. «Приговор» приведён в исполнение в Суздальском районе, куда и завезли опасную рассаду.