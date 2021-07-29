Россия приложила много усилий для предотвращения обострения вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мы ..

Россия приложила много усилий для предотвращения обострения вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе, и российские представители приложили немало усилий, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает контакты с Ереваном и Баку, чтобы трехсторонние договоренности реализовывались", – передаётслова представителя Кремля.