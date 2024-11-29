В Александрове 35-летняя женщина, которую ранее в тяжелом состоянии нашли на улице посторонние, умерла в городской больнице 26 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. Из

В Александрове 35-летняя женщина, которую ранее в тяжелом состоянии нашли на улице посторонние, умерла в городской больнице 26 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. Из пресс-релиза Следкома области По предварительным данным, 26 ноября 2024 года в медицинском учреждении города Александрова скончалась местная жительница 1989 года рождения, которая незадолго до этого была обнаружена посторонними