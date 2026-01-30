Как известно, корабли в английском языке называются в женском роде,
например "Steady as she goes" или "She"s listing to starboard, Captain!".
Недавно группой специалистов (мужского пола) в области информатики
было объявлено, что компьютеры тоже следует считать женского рода.
Это заключение следует из нижеперечисленных причин.
Пять причин считать компьютеры женского рода:
- Только Создателю понятна их внутренняя логика.
- Родной язык, которым они общаются между собой, больше никому
совершенно непонятен.
- Сообщение "Bad command or file name" столь же содержательно, сколь
"Ах, ты не понимаешь, за что я на тебя обиделась? Ну, тогда я вообще тебе не скажу!"
- Даже малейшие ваши ошибки надолго запоминаются для последующего
напоминания.
- Стоит т
еще анекдот!