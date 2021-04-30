Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Уфы, сняли момент падения маленькой девочки в канализационный люк. На записи видно, что девочка гуляет вместо со своей матерью и в ..

Камеры наружного наблюдения, установленные на одной из улиц Уфы, сняли момент падения маленькой девочки в канализационный люк. На записи видно, что девочка гуляет вместо со своей матерью и в какой-то момент наступает на крышку люка, которая под ногами ребенка проворачивается. Трагедии удалось избежать – пострадавшая зацепилась одеждой за ступеньку и не рухнула на самое дно колодца. Доставать девочку бросились случайные прохожие, ставшие очевидцами жуткого инцидента.