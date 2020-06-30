Охотхозяйству был причинен особо крупный ущерб на сумму 400 тыс. рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).1 декабря прошлого года в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о том, что в одном из лесничеств Судогодского района обнаружена туша самки лося с огнестрельным ранением.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-следственных мероприятий на основе материалов осмотра места происшествия и вещественных доказательств, в частности извлеченной пули, полицейские установили личность мужчины, причастного к незаконной охоте. Им оказался 37-летний местный житель.Как следует из материалов дела, находясь в лесном массиве Судогодского лесничества, не имея специального разрешения на охоту, из ружья, зарегистрированного в установленном порядке, мужчина произвел незаконный отстрел лося. Своими действиями он причинил охотхозяйству особо крупный материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей.Свою вину фигурант признал, в содеянном раскаялся.В настоящее время материалы уголовного дела направлены с суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.