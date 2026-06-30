Информация о потерявшейся 41-летней женщине поступила дежурной смене спасателей АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» 29 июня, в 14.30. Было известно, что местная жительница

Информация о потерявшейся 41-летней женщине поступила дежурной смене спасателей АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» 29 июня, в 14.30. Было известно, что местная жительница заблудилась в лесу между городом Камешково и деревней Волковойно. Спасатели вместе с полицейскими начали её искать. Поисковые работы завершились успешно. Женщину нашли. Помощь медиков ей не понадобилась, рассказали спасатели из «Российского