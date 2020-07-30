Ей стало стыдно перед полицейскими

24-летняя жительница города Карабаново Александровского района Владимирской области обвиняется в ложном доносе об изнасиловании 29-летним мужчиной.По информации пресс-службы СледКома РФ по Владимирской области, 17 июля девушка, будучи пьяной, написала заявление о том, что её изнасиловали. На следующий же день во время дачи показаний она призналась, что выдумала преступление, потому что ей стало стыдно перед полицейскими, проводившими обход условно осужденных.Девушка полностью признала свою вину. Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.