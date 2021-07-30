Но стабильная. Более того, в регионе отмечается небольшое снижение коэффициента распространения Сovid-19 по сравнению с общероссийским показателем.

Но стабильная. Более того, в регионе отмечается небольшое снижение коэффициента распространения Сovid-19 по сравнению с общероссийским показателем.«Число выписанных пациентов из ковидных стационаров области превысило число вновь госпитализированных – 138 и 134 человека соответственно, что тоже говорит об определенной стабилизации эпидпроцесса», – отметила начальник отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Светлана Григорян.При этом она подчеркнула, что это «хрупкая» стабилизация, и говорить о снижении третьей волны коронавируса в регионе пока рано. Побороть ковид поможет массовая вакцинация.По данным на 29 июля, от новой коронавирусной инфекции привилось почти 208 тысяч жителей региона, из них без малого 158 тысяч человек получили второй компонент вакцины. Напомним, всего планируется привить 60 процентов взрослого населения области (более 656 тысяч человек). Это позволит создать иммунологический барьер и остановить дальнейшее распространение инфекции.