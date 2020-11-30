Почти 70% жителей 33 региона успевают в будни выспаться. Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос и выяснила, по сколько часов жители Владимирской

Почти 70% жителей 33 региона успевают в будни выспаться. Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос и выяснила, по сколько часов жители Владимирской области спят в рабочие дни. Как оказалось, для большинства наших земляков норма – спать по 6-8 часов в сутки. Именно столько тратят на сон 68,9% респондентов. 17,2% жителей