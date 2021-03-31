Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что ..

Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля добавил, что все высокопоставленные отечественные чиновники также отчитались о доходах. Данные из их деклараций будут обнародованы в течение ближайших трёх недель, сообщаетРанее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил, что депутаты нижней палаты российского парламента сдали декларации о доходах и имуществе в срок. Их проверит Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.