Теперь продавцам запрещено добавлять дополнительные товары и услуги в чек или договор без согласия потребителя — клиент выбирает сам.

В Госдуме РФ приняли закон, который поможет россиянам не переплачивать при покупках и отказываться от навязываемых продавцом услуг и товаров. О том, как новые нормы законодательства будут защищать граждан, рассказал депутат Алексей Говырин в своем .«Часто покупатель поставлен в такие условия, что не может отказаться от дополнительных услуг или товаров. Бывает и так, что потребители вовсе не замечают, что платят лишнее — так хитро запрятаны допуслуги. Такие уловки бизнеса — раздражающий маркетинговый ход, и сильно бьют по кошельку граждан. Например, в чеке внезапно оказывается «добровольная» страховка при покупке авиабилетов. Или в автосалоне без дополнительного пакета услуг или ненужных товаров-аксессуаров машину по «хорошей цене» не продают», — уточняет парламентарий.Теперь же продавцам запрещено добавлять дополнительные товары и услуги в чек или договор без согласия потребителя — клиент выбирает сам. Проставление автоматических отметок о согласии тоже исключено. Но, если так вышло, что услугу, товар или какой-то вид работы все-таки навязали, то потребитель может вернуть свои деньги обратно. Продавец должен выполнить его требование в течение трех дней.