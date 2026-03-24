В феврале 2026 года жители Московской области приобрели более 31 млн литров молока и кефира, около 3,4 млн кг творога, 2,6 млн кг сметаны и 1,9 млн кг сливочного масла. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

В феврале 2026 года жители Московской области приобрели более 31 млн литров молока и кефира, около 3,4 млн кг творога, 2,6 млн кг сметаны и 1,9 млн кг сливочного масла. Такие данные привели в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.По данным областного ведомства, большая часть продукции на прилавках региона произведена непосредственно на территории Подмосковья.«Короткие логистические цепочки позволяют сохранять свежесть товаров, а региональные производители обеспечивают высокое качество»,– говорится в сообщении Минсельхозпрода Московской области.В ведомстве также напомнили, что молочная продукция служит источником кальция, белка, витаминов группы B и других незаменимых питательных веществ.Регулярное употребление молока, кефира, творога, сметаны и сливочного масла способствует нормализации работы пищеварительной системы, укреплению костной ткани и поддержанию общего тонуса организма, подытожили в областном Минсельхозпроде.