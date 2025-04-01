2 апреля во Владимирской областной библиотеке пройдет фестиваль грамотности. Посетителей ждут интересные лекции, игры и спектакль. Фестиваль пройдет в рамках историко-просветительского

2 апреля во Владимирской областной библиотеке пройдет фестиваль грамотности. Посетителей ждут интересные лекции, игры и спектакль. Фестиваль пройдет в рамках историко-просветительского проекта «Русский код». Его основная цель – воспитать интерес к русскому языку и литературе, укрепить языковые традиции. В 14:00 в библиотеке состоится лекция Антона Сомина – научного сотрудника и преподавателя Института лингвистики Российского государственного