Житель Ярославля демонтировал старый кабель сети в Юрьев-Польском районе и раскурочил лес. Теперь мужчине придется ответить в суде за незаконную рубку, рассказали в пресс-службе

Житель Ярославля демонтировал старый кабель сети в Юрьев-Польском районе и раскурочил лес. Теперь мужчине придется ответить в суде за незаконную рубку, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. История началась еще в 2017 году. Тогда юридическое лицо из Москвы и ярославец заключили договор купли-продажи вышедшего из эксплуатации кабеля связи, который находился между селами Алексино и Заборье Юрьев-Польского