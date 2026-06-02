Точечная работа по обращению жителей и диалог с администрациями приносят реальные результаты.
Вчера, 1 июня, губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с главой муниципалитета Вячеславом Скороходовым объехали населенные пункты Клязьминского сельского поселения и оценили ход работ и накопившиеся проблемы.
В недавно благоустроенной зоне отдыха села Клязьминский городок делегация встретилась с жителями. На встрече обсудили их запросы и договорились о замене старых опор Ростелекома у сквера и спортплощадки, а также о составлении списка домовладельцев, желающих подключение волоконно-оптического интернета.
Совместно с прокуратурой губернатор добивается от регоператора наведения порядка с вывозом мусора и усиления контроля за уличной инфраструктурой.
В деревне Глебово был осмотрен мебельный цех ООО «Формтех», оценены производственные возможности предприятия, обеспечивающего работой около ста человек. Также обсудили меры по укреплению инфраструктуры.
В деревне Старой Александр Авдеев посетил фельдшерско-акушерский пункт в доме 1964 года постройки, познакомился с фельдшером Мариной Багаевой и поручил Минздраву вместе с местной администрацией определить площадку для нового модульного ФАПа.
В прошлом году в регионе установили 31 модульный ФАП, жители положительно оценили такие объекты, поэтому постараемся найти средства и на следующий год.
В поселке Достижение губернатор осмотрел очистные сооружения: жители жаловались на запах от рыбного производства, Авдеев поручил исключить сброс тузлука и проработать установку дополнительного блока для очистки сточных вод.
Дополнительный модуль позволит разгрузить действующие мощности и провести реконструкцию без остановки технологического процесса.