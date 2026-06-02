Точечная работа по обращению жителей и диалог с администрациями приносят реальные результаты.

Вчера, 1 июня, губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с главой муниципалитета Вячеславом Скороходовым объехали населенные пункты Клязьминского сельского поселения и оценили ход работ и накопившиеся проблемы.В недавно благоустроенной зоне отдыха села Клязьминский городок делегация встретилась с жителями. На встрече обсудили их запросы и договорились о замене старых опор Ростелекома у сквера и спортплощадки, а также о составлении списка домовладельцев, желающих подключение волоконно-оптического интернета.Совместно с прокуратурой губернатор добивается от регоператора наведения порядка с вывозом мусора и усиления контроля за уличной инфраструктурой.В деревне Глебово был осмотрен мебельный цех ООО «Формтех», оценены производственные возможности предприятия, обеспечивающего работой около ста человек. Также обсудили меры по укреплению инфраструктуры.В деревне Старой Александр Авдеев посетил фельдшерско-акушерский пункт в доме 1964 года постройки, познакомился с фельдшером Мариной Багаевой и поручил Минздраву вместе с местной администрацией определить площадку для нового модульного ФАПа.В прошлом году в регионе установили 31 модульный ФАП, жители положительно оценили такие объекты, поэтому постараемся найти средства и на следующий год.В поселке Достижение губернатор осмотрел очистные сооружения: жители жаловались на запах от рыбного производства, Авдеев поручил исключить сброс тузлука и проработать установку дополнительного блока для очистки сточных вод.Дополнительный модуль позволит разгрузить действующие мощности и провести реконструкцию без остановки технологического процесса.