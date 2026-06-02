В регионе раскрыли реальный портрет жертвы мошенников за 2025 год.

Специалисты подготовили обобщенный профиль типичного пострадавшего от мошенников в регионе за 2025 год.Мужчины чаще попадают под сложные цифровые атаки через мессенджеры и поддельные сайты: привычка к многозадачности и высокая рабочая нагрузка заставляют принимать решения быстрее, чем следует.Чаще всего жертвами становятся люди в возрасте 25–44 лет.Эта группа экономически активна, постоянно взаимодействует с онлайн‑сервисами и склонна доверять государственным ресурсам, но из‑за перегрузки и дефицита времени не всегда склонна тщательно проверять сомнительные запросы.Городские жители подвергаются мошенничеству чаще сельских — это связано с большим числом интернет‑пользователей, более частым использованием онлайн‑банков и многочисленными точками контакта с цифровой средой.