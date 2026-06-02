Ограничения действуют с 09:00 до 10:00.

Владимирцам и гостям города сообщают, что 3 июня в центре временно изменят организацию движения.С 09:00 до 10:00 движение всех видов транспорта будет ограничено из‑за крестного хода на участках Большой Московской и Большой Нижегородской — от поворота на улицу Гагарина до площади Фрунзе.Общественный транспорт поедет в обход: троллейбусы №1 и №5 и автобусы №12С, 15, 22, 25, 26С и 28 будут следовать по объездным маршрутам.Маршрут объезда пройдет через улицу Гагарина и Лыбедскую магистраль до площади Фрунзе, после чего транспорт вернется на обычные трассы.Администрация Владимирской области просит водителей заранее планировать пути объезда, а пассажиров учитывать изменения при поездках.