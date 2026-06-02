В округе завершили ремонт детских лагерей, теперь здания готовы к летнему сезону.

Лагерь «Солнечный» отмечает 70‑летие. К юбилею обновили отрядные домики, модернизировали душевые и провели отопление в клубе, чтобы детям было комфортно при любой погоде.«Рекорд» встречает сезон с новой столовой на 150 мест. На территории появились удобные качели и чайная зона для общения и отдыха.3 июня «Рекорд» примет 140 ребят.4 июня «Солнечный» откроет двери для 280 отдыхающих.Глава округа Анна Кузнецова подтвердила готовность объектов.