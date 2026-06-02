На НПО «Наука» в Першино прошел профориентационный день «Открытый завод».

На НПО «Наука» в поселке Першино Киржачского округа прошел профориентационный праздник «Открытый завод» в рамках нацпроекта «Кадры», цель которого — помочь выпускникам устроиться по полученной специальности в родном регионе.На мероприятии собрались свыше 350 школьников 7–10 классов и студентов колледжей из Киржачского, Кольчугинского, Александровского и Селивановского округов, заинтересованных в технических и производственных профессиях.Программа началась с обзорной экскурсии по цехам, где гостям показали этапы литья и механосборки, после чего участники перешли на интерактивные площадки для практики.На площадках можно было освоить основы слесарного дела и сварки, научиться создавать литейные формы, познакомиться с контролем качества деталей и технологиями 3D-сканирования.Площадка «Профдебют» привлекла особое внимание: ребята самостоятельно изготовили детали и проверили эрудицию в интеллектуальном квизе.Кадровый центр «Работа России» проводил профдиагностику, информировал о вакансиях и программах обучения, а также консультировал по возможностям летней занятости.Выставка учебных заведений разъясняла правила приема и особенности разных направлений подготовки, помогая молодежи сделать осознанный выбор карьеры.Пробный формат работы с учащимися успешно опробовали на заводе в Гусь-Хрустальном, затем практика была адаптирована для НПО «Наука» с целью привлечения старшеклассников и студентов на производство.