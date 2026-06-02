Более 6 000 пачек без документов нашли в магазине на ул. 3 Интернационала.

Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила исполнение законов о качестве и безопасности табачной и пищевой продукции.В магазине на ул. 3 Интернационала обнаружено более 6 000 пачек импортных сигарет без маркировки и сопроводительных документов, общая стоимость превышает 1 млн рублей.Владелец приобретал товар на крупном оптовом рынке и перевозил его арендованным транспортом для продажи.Ранее этот же гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения, но продолжил деятельность.По результатам проверки материалы направлены в органы предварительного расследования. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, расследование находится на контроле прокуратуры.Партия сигарет изъята полицией по указанию надзорного органа.