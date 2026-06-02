Выстрелил Иван из лука и пошел свою судьбу искать. Приходит на болото, а там жаба сидит и стрелу его держит. Иван аж взвился:
- Ну, совсем обнаглели! Здесь же должна быть лягушка. А это что?! Нет, на это я не согласен. Мне нужна лягушка. Ля-гуш-ка!
Тут жаба говорит ему человеческим голосом:
- Ну, чего ты гонишь, дурачок. Ты ж понимаешь, что на самом деле я не жаба. Злой волшебник околдовал и все такое. Но ты можешь меня спасти. Если ты сделаешь евроремонт теремку, вынешь кусок колобка из лисьей глотки, отучишь бабусиных гусей от травки, засунешь Горынычу все три головы в задницу, заставишь бабу Ягу воду в ступе толочь, убедишь трех богатырей сделать обрезание, поможешь семерым козлятам стать настоящими козлами, доведешь Кощея до инфаркта, ну и еще там по ме
