За неделю в регионе зафиксировали 33 дорожно‑транспортных происшествия. 2 человека погибли, 48 получили ранения различной степени.Полиция оформила 315 случаев с материальным ущербом.Инспекторы выявили 69 водителей, управлявших в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования.ГИБДД просит водителей соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а пешеходов — переходить дорогу по переходу и только на разрешающий сигнал, убедившись в остановке транспорта. В темноте и при непогоде используйте световозвращающие элементы.