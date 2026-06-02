Будущее региона формируют активные и мотивированные школьники.
Мероприятие проходило в зале общественной организации «Милосердие и порядок»
На церемонии отметили 55 талантливых и целеустремленных школьников Владимирской области — победителей проекта «Центр развития семьи», инициированного депутатом Госдумы Григорием Аникеевым.
Каждая персональная стипендия стала признанием упорного труда, дисциплины и искренней преданности своему делу.
Награды вручили в пяти номинациях:
точные и естественные науки;
социально‑гуманитарные науки;
детские и молодежные движения;
спорт;
культура и искусство.