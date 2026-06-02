В регионе стартовала традиционная кампания по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Торжественные линейки с вручением символических «путёвок в трудовое лето» прошли во всех муниципальных округах. Большинство вакансий не требуют спецподготовки: работа курьером или помощниками вожатых. Есть предложения, связанные с благоустройством парков и дворов, помощью в подготовке школ к учебному году.