Речь идет про центры обработки данных, элементы умных городов, объекты космической инфраструктуры и промышленности. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Новые сферы ГЧП: потенциал и перспективы», выпущенном в преддверии ПМЭФ-2026.Согласно исследованию, в ближайшие десять лет драйверами роста могут стать четыре отрасли: центры обработки данных, технологии для умных городов, космическая инфраструктура и промышленные проекты.По оценкам экспертов, совокупный объем инвестиций в данные направления до 2036 года в базовом сценарии составит от 690 млрд до 800 млрд руб. При оптимистичном развитии событий эта цифра способна достичь 1,04 трлн руб. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что запуск таких инициатив позволит не только сохранить компетенции инфраструктурного рынка, но и стимулировать развитие сложных финансовых инструментов, загрузку смежных отраслей и общие темпы экономического роста.Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ: «Потенциальный объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства четырех перспективных отраслей до 2036 года может составить от 690 до 800 млрд руб. При реализации оптимистичного сценария, эти отрасли смогут привлечь инвестиции объемом около 1,04 трлн руб. до 2036 года с помощью ГЧП-проектов. Запуск таких инициатив в новых сферах будет способствовать сохранению и повышению компетенций всего инфраструктурного рынка, развитию сложных инструментов финансирования, загрузке мощностей подрядчиков и смежных отраслей, а также увеличению темпов экономического роста».В разбивке по секторам оценки выглядят следующим образом. Наибольший потенциал аналитики видят в сегменте ЦОД: на фоне кратного роста данных и развития ИИ капитальные вложения в дата-центры различного типа в ближайшие десять лет могут достичь 1,3–1,5 трлн руб. Рынок решений для умных городов, который в глобальном масштабе способен удвоиться за четыре года, в России обеспечит концессионные и ГЧП-проекты объемом до 140–170 млрд руб. В космической отрасли наиболее коммерчески привлекательными названы системы дистанционного зондирования Земли, спутниковый интернет и космический туризм с потенциальным объемом инвестиций 170–220 млрд руб. Еще порядка 210 млрд руб. может быть привлечено в проекты промышленного ГЧП, ориентированные на технологический суверенитет.В базовом сценарии для реализации проектов потребуется высокая адаптивность соглашений и проактивное управление рисками. Это позволит снизить нагрузку на бюджет в указанных сферах в среднем на 8–10%, а дополнительная выручка смежных отраслей на горизонте десяти лет оценивается примерно в 3,8 трлн руб. В то же время достижение оптимистичного прогноза в 1,04 трлн руб. требует длительного периода благоприятных денежно-кредитных условий и активного стимулирования внебюджетных вложений со стороны властей всех уровней.