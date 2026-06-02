Девятиклассники региона сдают первый экзамен ОГЭ по математике.

Сегодня, 2 июня, девятиклассники приступили к сдаче ОГЭ по математике.В экзамене зарегистрированы 14 107 владимирских школьников; для проведения теста развернуто 161 пункт приема.Минимальный проходной порог составляет 8 первичных баллов, из которых не менее 2 баллов необходимо набрать в геометрическом разделе.О результатах участники будут уведомлены ориентировочно 15 июня.Ранее мы сообщали, что 1 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по литературе, химии и истории. На экзамен по литературе зарегистрированы 283 человека, по химии — 774, по истории — 709.