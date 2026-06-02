1 июня активисты Владимирского отделения «Молодой Гвардии Единой России» передали подарочные наборы детям, проходящим лечение в областной клинической инфекционной больнице.Волонтеры решили в первую очередь поздравить тех, кто вынужден провести День защиты детей в стационаре. Подарки адресовали пациентам детского отделения для детей с ВИЧ. Современная терапия позволяет им жить полноценно при регулярном лечении.Волонтеры подготовили сладости, альбомы, краски и фломастеры. Из‑за режима отделения лично вручить каждый набор не удалось, поэтому все комплекты передали медсестрам и врачам.Медперсонал вручит подарки детям, как только снимут санитарные ограничения. Руководитель регионального отделения Павел Кутузов отметил, что даже небольшие знаки внимания помогают скрасить больничные будни.