Они претендуют на льготное финансирование в рамках новой программы «Пять морей и озеро Байкал». Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.«Программа сфокусирована на поддержке проектов в регионах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития туризма и уже формируют устойчивый поток гостей. Речь идет о территориях, где важно не только наращивать номерной фонд, но и создавать полноценную инфраструктуру — от логистики до сервисной среды. Такой подход позволяет комплексно развивать курорты и повышать их привлекательность для туристов», — пояснил Бортников.Новый механизм дополняет действующую программу льготного инвестиционного кредитования (программа 141) и предусматривает аналогичные условия финансирования. Однако его действие ограничено 12 федеральными круглогодичными курортами. Средства могут быть направлены на строительство и модернизацию объектов размещения, а также сопутствующей туристической и сервисной инфраструктуры.