ГИБДД расследует смертельное столкновение.

ДТП случилось 1 июня около 14:00 на 316 км автомагистрали М-12 «Восток» в Муромском округе.По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ под управлением мужчины 2004 года рождения столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом Kogel, за рулем которого был водитель 1999 года рождения.В результате столкновения водитель ВАЗа доставлен в больницу, двое его пассажиров 1964 и 1968 годов рождения скончались на месте.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.