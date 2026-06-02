Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Кольчугинский межрайонный следственный отдел СК завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1980 года рождения, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ.По версии следствия, в 2025 году после отбытия наказания за незаконный оборот наркотиков он начал совместное проживание с женщиной 1985 года рождения. Пара злоупотребляла алкоголем, и мужчина неоднократно применял в отношении нее насилие.20 февраля 2026 года на улице 5 Линия Ленинского поселка обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов, при этом часть событий видел ее дядя.Позже они вернулись в квартиру обвиняемого на улице Алексеева, где на следующий вечер в состоянии опьянения он снова избил сожительницу, причинив черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер.Тело женщине обнаружила мать обвиняемого, которая пришла проведать сына. На место были вызваны правоохранительные органы.Мотивов применения силы мужчина назвать не смог.В ходе следствия проведены допросы, судебные экспертизы и иные следственные действия.