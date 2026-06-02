Юрьев‑Польская межрайонная прокуратура добилась в суде взыскания 400 тысяч рублей, похищенных у пенсионерки телефонными мошенниками. Дело велось в рамках контроля за расследованием ..

Юрьев‑Польская межрайонная прокуратура добилась в суде взыскания 400 тысяч рублей, похищенных у пенсионерки телефонными мошенниками.Дело велось в рамках контроля за расследованием дистанционных мошенничеств на территории района.В ноябре 2023 года 64‑летней жительнице позвонили злоумышленники и убедили перевести сбережения на якобы «безопасный» счет.В результате со счета потерпевшей списали 400 тысяч рублей.Проверка установила, что средства поступили на счет 18‑летнего жителя Оренбургской области, который не вернул деньги.Прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с иском о возврате ущерба в интересах потерпевшей.Суд полностью удовлетворил иск. Исполнение решения остается на контроле надзорного органа.