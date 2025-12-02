В 2026 году во Владимире планируют отремонтировать пять школ: №8, №25, №31, №33 и №43. Дети из школы №43 на Диктора Левитана на период капремонта будут учиться в Образовательном центре №8 (школа № 49

В 2026 году во Владимире планируют отремонтировать пять школ: №8, №25, №31, №33 и №43. Дети из школы №43 на Диктора Левитана на период капремонта будут учиться в Образовательном центре №8 (школа № 49 имени М.М.Сперанского), который располагается на улице Сперанского. Сотрудники “Центра управления городскими дорогами” сейчас трудятся на тем, чтобы путь детей из 43