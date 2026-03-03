Кроме того, полицейские оформили 560 происшествий с материальным ущербом.

С 23 февраля по 1 марта 2026 во Владимирской области зафиксировали 21 ДТП, в которых 2 человека погибли и 26 получили травмы.Кроме того, полицейские оформили 560 происшествий с материальным ущербом, а сотрудники Госавтоинспекции выявили 59 водителей в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования.Утро 23 февраля на 408‑м км трассы Р‑132 «Золотое кольцо» обернулось трагедией. Около 10:20 водитель «Шевроле» (мужчина 1986 г. р.) при прохождении левого поворота выехал на встречную полосу — и врезался в грузовик «Ситрак» с полуприцепом «Политранс» (за рулем был водитель 1993 г. р.). Водитель «Шевроле» скончалась на месте до приезда скорой. Ее пассажир — ребенок 2014 г. р. — госпитализирован.Спустя сутки, 24 февраля, около 15:20 на 1‑м км автодороги Р‑132 «Золотое кольцо» (ул. Безыменского, д. 26) случилось еще одно серьезное ДТП. Водитель грузовика «Ситрак» (1988 г. р.), направлявшийся в Нижний Новгород, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся сразу с двумя легковушками — «Рено» (водитель 1956 г. р.) и «Фордом» (водитель 1967 г. р.). Травмы получил водитель «Рено»: его увезли в больницу.