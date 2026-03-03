Выяснилось, что кто‑то вырезал из старого паспорта фото прежнего владельца и вклеил другое.

В Петушках завели уголовное дело о подделке паспорта. Все началось с расследования дела 20‑летней жительницы соседнего региона, которую обвиняют в 20 эпизодах незаконного оборота наркотиков.По версии следствия, в мае прошлого года девушка вместе со своим сожителем устраивала тайники‑закладки с запрещенными веществами по всему району.Когда полиция пресекла незаконную деятельность, сожитель обвиняемой бросился бежать и бросил куртку на месте происшествия. В ней полицейские нашли паспорт — документ сразу отправили на хранение как вещественное доказательство.Позже прокурор, изучая материалы дела, заметил, что у паспорта были неровные края, следы переклейки фотографии и вздутие ламинации. Проверка показала: документ с такими же реквизитами когда‑то потеряли, а владельцу уже выдали новый паспорт.Выяснилось, что кто‑то вырезал из старого паспорта фото прежнего владельца и вклеил другое. Прокурор направил материалы в следственный орган — и возбудили дело по статье о подделке паспорта. Сейчас дело наркоторговки уже передали в суд, а ее сожителя объявили в федеральный розыск.