В 2025 году во Владимирской области на четверть сократилось число выявленных фальшивых денег. Если годом ранее зафиксировали 98 подделок, то в прошлом году — всего 74.Особенно заметно «похудела» копилка фальшивомонетчиков в сегменте купюр номиналом 500 рублей — таких подделок нашли 44, что тоже на четверть меньше, чем раньше.Но мошенники по‑прежнему делают ставку на крупные номиналы. Больше половины всех фальшивок — это 5000‑рублевые банкноты. Кроме того, в обороте попадались поддельные купюры в 1000 рублей (22 штуки), 2000 рублей (3 штуки), одна фальшивая 500‑рублевая купюра и даже четыре фальшивые 10‑рублевые монеты.