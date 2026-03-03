«Ростелеком» завершил первый этап переноса электронных почтовых ящиков управления образования Владимира с разных доменов на отдельную отечественную коммуникационную платформу.

«Ростелеком» завершил первый этап переноса электронных почтовых ящиков управления образования Владимира с разных доменов на отдельную отечественную коммуникационную платформуНаталья Китаева, и. о. начальника управления образования и молодежной политики администрации города Владимира:«В октябре прошлого года почтовый сервис, которым мы пользовались, ввел ограничения доступа при переполнении ящика и предложил оформить платную подписку. Это повлекло некоторую неразбериху в работе. Сотрудникам пришлось экстренно переводить деловую переписку на альтернативные аккаунты. К счастью, решение проблемы нашлось довольно быстро. Специалисты "Ростелекома" – нашего цифрового партнера – предложили протестировать сервис "Корпоративная почта". Тестирование показало отличные результаты. В частности, у нас существенно снизилось количество вирусных писем, что свидетельствует о высоком уровне информационной безопасности решения провайдера. Сегодня уже 145 почтовых ящиков образовательных центров, школ, детских садов и подведомственных учреждений дополнительного образования города переведены на российский домен».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В последние годы требования компаний к почтовым сервисам, которыми пользуются сотрудники, заметно возросли. Они должны не просто обеспечивать базовую коммуникацию, но и быть частью единого защищенного цифрового контура предприятия. И наше решение "Корпоративная почта" в этом смысле становится незаменимым сервисом. Предлагаемая платформа отличается высокой надежностью, легко масштабируется под любое количество пользователей и объединяет в себе широкий набор возможностей. Среди них – удобный обмен мгновенными сообщениями, комплексное управление календарями, контактами и задачами».Сервис аккредитован Министерством цифрового развития, соответствует требованиям закона о защите персональных данных. Решение подходит для компаний, которым нужен уникальный адрес, соответствующий их бренду.Подробнее узнать о других услугах«Ростелекома» для бизнеса и власти можно на официальномРеклама.ПАО Ростелеком.ИНН 7707049388. 2W5zFJhfFqT