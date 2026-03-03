Пламя быстро охватило внушительную площадь.

Днем 2 марта в деревне Чаадаево под Муромом вспыхнул частный жилой дом на улице Комсомольской, 15. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 15:05.Пламя быстро охватило внушительную площадь. По предварительным данным, огонь распространился на 150 квадратных метров.На место ЧП срочно направили 6 единиц техники и 19 пожарных. В итоге пожарным удалось спасти одного человека из охваченного пламенем здания. Но двое местных жителей пострадали в происшествии.Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .