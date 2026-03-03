Помимо школ, капитально отремонтируют три детских сада.

Во Владимирской области в этом году приведут в порядок 44 школы. На реализацию проекта регион привлек более 2,5 млрд рублей благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети».Помимо школ, капитально отремонтируют три детских сада — в Гороховце, Муроме и Владимире. Модернизируют базу Гусевского стекольного колледжа. А в летних лагерях «Олимп» и «Белый городок» в Муроме построят быстровозводимые конструкции — это позволит увеличить количество мест для детского отдыха.Министр образования Светлана Болтунова подчеркнула, что такие вложения — серьезное подспорье для системы образования региона.