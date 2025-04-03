«Падающий» или «пьяный» столб во дворе. Жителей микрорайона Энергетик смущает опора электропередачи. Столб находится между домами на улице Северной в нескольких сантиметрах от проезжей

«Падающий» или «пьяный» столб во дворе. Жителей микрорайона Энергетик смущает опора электропередачи. Столб находится между домами на улице Северной в нескольких сантиметрах от проезжей части. Люди переживают, что мачта в какой-то момент может упасть на прохожих или же на машины. Эти видео нам прислали жители. Ответственность за эту опору линии электропередач несет компания «ОРЭС-Владимирская область».