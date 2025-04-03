Семья 13-летнего Ильи, который упал с высоты шестого этажа, попросила о помощи. Муромские врачи смогли спасти мальчика, но теперь он живет с отверстием в черепе. «Шестой канал» связался с

Семья 13-летнего Ильи, который упал с высоты шестого этажа, попросила о помощи. Муромские врачи смогли спасти мальчика, но теперь он живет с отверстием в черепе. «Шестой канал» связался с близкими Ильи, они рассказали, что хотели справиться с бедой сами, но подростка сейчас мучают головные боли, поэтому семья надеется с помощью неравнодушных ускорить его восстановление. В