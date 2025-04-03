Владимирский хлебокомбинат и Епархия представили новый продукт — кулич «Владимирский». Соглашение о производстве совместного изделия подписали обе стороны. Как отмечает управляющий

Владимирский хлебокомбинат и Епархия представили новый продукт — кулич «Владимирский». Соглашение о производстве совместного изделия подписали обе стороны. Как отмечает управляющий группы компаний «DeLavant» Владимир Лялин, это важный шаг в развитии предприятия. Кулич «Владимирский» создан специально к одному из главных православных праздников — Пасхе. Владимир Лялин, управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» и ГК «DeLavant» Одно из